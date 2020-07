vor 2 Stunden Ruby M. Voigt Karlsruhe Südsee-Feeling statt Bahnverkehr: Die Karlstraße wird mit 30 Palmen begrünt

Eine Allee von Palmen mitten in Karlsruhe - was sich eher nach einem Postkartenmotiv aus der Südsee anhört, ist seit neuestem in der Karlsruher Innenstadt zu finden, genauer gesagt in der Karlstraße. Seit vergangenem Freitag zieren 19 Palmen in Pflanzkübeln den aktuell von den Bahnen unbefahrenen Streckenabschnitt zwischen Stephanplatz und Europaplatz. Die Aktion des Stadtmarketings der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) soll nicht nur die Partie begrünen, sondern auch die Innenstadt sommerlicher gestalten.