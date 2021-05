vor 2 Stunden Lars Notararigo Karlsruhe/Ettlingen/Bretten Sturmtief Eugen fegt über Karlsruhe: Polizei muss bisher zu 15 Einsätzen ausrücken

Wer am Dienstag in Karlsruhe das Fenster öffnet, hört "Eugen" lautstark durch die Straßen pfeifen. Und so ein Sturmtief geht selten spurlos vorüber: Bis zur Mittagszeit wurden insgesamt 15 Sturmschäden im Landkreis Karlsruhe bei der Polizei gemeldet.