24.02.2022 10:30 Stuttgart Strobl nennt Lage im Osten Europas "so ernst wie nie zuvor"

Der stellvertretende baden-württembergische Regierungschef Thomas Strobl hat den russischen Einmarsch in die Ukraine scharf verurteilt. "Die Lage im Osten Europas ist so ernst wie nie zuvor", teilte der CDU-Politiker am Donnerstag mit.