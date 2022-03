vor 5 Stunden Stuttgart Strobl: Badener und Schwaben wollen nicht gleich werden

Baden-Württemberg ist aus Sicht von Vize-Regierungschef Thomas Strobl auch 70 Jahre nach seiner Gründung ein Vielvölkerstaat - aber genau das sei auch das Erfolgsrezept des Landes. "Wer glaubt, dass Badener, Schwaben, Hohenzollern, Franken, Kurpfälzer, Älbler alle gleich seien, der versteht das Land nicht: Sie sind so unterschiedlich, wie es unterschiedlicher kaum geht", sagte der CDU-Politiker und Innenminister der dpa mit Blick auf das 70-jährige Landesjubiläum am 25. April. Sie wollten auch unterschiedlich sein und nicht gleich werden. "Und dieser Unterschied - da bin ich sicher - ist die wahre Stärke: Damit haben wir in Baden-Württemberg alles, was ein bärenstarkes Land ausmacht" Gemischte Teams seien die Besten. Baden-Württemberg, das seien 70 Jahre Erfolgsgeschichte, "von High-Tech bis High-Culture".