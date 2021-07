vor 5 Stunden Karlsruhe Streitthema Turmbergbahn: "Der Neubau spaltet ein Wohnviertel"

Eine Kette aus Menschen, die weiße Laken in die Höhe recken - für neugierige Blicke sorgte am Samstagmittag unterhalb der Durlacher Talstation eine Aktion des Vereins "Zukunft Turmbergbahn". Was es mit diesem Flashmob auf sich hatte.