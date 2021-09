vor 18 Stunden Bretten Streit unter Betrunkenen in Bretten gipfelt in Messerangriff

Mit einem Messer soll ein Mann in Bretten (Kreis Karlsruhe) einen Hausmitbewohner lebensgefährlich verletzt haben. Wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung sollte der 47-jährige Verdächtige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am selben Tag mit.