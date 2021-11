vor 3 Stunden Karlsruhe Streit um Mundschutz eskaliert am Karlsruher Hauptbahnhof: 52-Jähriger krankenhausreif geschlagen - Täter auf der Flucht

Am Karlsruher Hauptbahnhof ist am späten Sonntagabend ist ein Streit wegen des Nicht-Tragens einer Mund-Nasen-Maske eskaliert. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen einem Mann mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.