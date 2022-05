vor 2 Stunden Karlsruhe Streit um eine Frau? Mehrere Verletzte bei Schlägerei am Karlsruher Marktplatz

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt sollen am Montag, gegen 21.45 Uhr, mehrere Personen bei einer Schlägerei in der Karlsruher Innenstadt verletzt worden sein. Angeblich sollen sich die zwei Gruppen wegen einer Frau gestritten haben. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere die Frau, um die es bei der Auseinandersetzung wohl ging, sich beim Polizeirevier Marktplatz unter 0721/666-3311 zu melden.