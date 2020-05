vor 3 Stunden Karlsruhe Streit um Arbeitstempo: Richter verliert vor Karlsruher Bundesgerichtshof

Im jahrelangen Streit um sein Arbeitstempo hat ein Richter vor dem Bundesgerichtshof (BGH) verloren. Er werde nun vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, sagte Thomas Schulte-Kellinghaus, der als Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe (OLG) in Freiburg arbeitet, nach der Verhandlung am Dienstag.