Karlsruhe Straßenbahn-Unfall in Karlsruhe: 43-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Montagvormittag wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Der Mann musste in eine Klinik gebracht werden. Aufgrund des Unfalls wurde der Straßenbahnverkehr für kurze Zeit eingestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

"Gegen 8.15 Uhr überquerte der 43-jährige Radfahrer offenbar trotz Rotsignal einen Bahnübergang in der Ettlinger Allee und übersah dabei vermutlich eine Straßenbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge erfasste die Straßenbahn den Radler frontal, sodass er nach rechts weggeschleudert wurde. Hierdurch zog sich der Mann Brustkorbverletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden", so die Polizei in einer Pressemitteilung.