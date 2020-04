Im Seniorenzentrum "Am Losenberg" in Walzbachtal-Wössingen sind aktuell 23 der 75 Bewohner sowie elf Mitarbeiter mit COVID-19 infiziert, wobei die Testung noch nicht abgeschlossen ist. Ein Bewohner ist verstorben.

Nach Auftreten der COVID-19-Infektionen im Seniorenzentrum „Am Losenberg“ in Walzbachtal-Wössingen wurden die Schutzmaßnahmen verstärkt und damit begonnen, alle Bedienstete und Bewohnerinnen und Bewohner zu testen.

Um die ärztliche Versorgung in den Heimen zu sichern, hatte Landrat Dr. Christoph Schnaudigel an die Hausärzte appelliert, gerade über die Feiertage den Patientinnen und Patienten in den Pflegeheimen weiter persönlich zur Seite zu stehen.

Zur Unterstützung stehen den Hausärzten ebenso wie den Ärzten der Notfallpraxis und Corona-Ambulanz die Kliniken des Landkreises Karlsruhe jederzeit mit fachmedizinischem Rat beiseite.