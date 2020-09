vor 8 Stunden Stuttgart Statistik ergibt: Die Baden-Württemberger sind die sparsamsten Menschen Deutschlands

Baden-Württemberg und seine Schwaben: Auch in 2018 waren die Menschen im Südwesten im bundesweiten Vergleich am sparfreudigsten. Das teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Demnach sparten die Menschen im Land pro Kopf knapp 3.380 Euro und damit 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr.