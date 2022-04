vor 4 Stunden Stuttgart Starkregen, Schnee, Sonne: Aprilwetter im Südwesten - am Mittwoch 25 Grad

Der April macht, was er will - zumindest im Südwesten: Nach Starkregen mit Gewittern am Freitag, Schnee in der Nacht zum Samstag und sonnigen Abschnitten soll es zunächst wechselhaft weiter gehen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Baden-Württemberg wird es ab Sonntag wärmer. Am Montag werden Temperaturen bis 19 Grad erwartet, am Mittwoch sogar bis zu 25 Grad.