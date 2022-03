vor 2 Stunden Stuttgart Ukraine-Krieg: Städtetag fordert schnelle Entscheidung zu Geflüchteten

Angesichts der stark steigenden Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine fordern die Städte schnelle Entscheidungen des Landes, um sich besser auf den erwarteten großen Zustrom vorbereiten zu können. Drängende Fragen müssten vor allem zur Registrierung, zu Mietübernahmen und zur Betreuung der Kinder in Kitas und Schulen beantwortet werden, teilte der Dachverband der großen Kommunen am Mittwoch auf Anfrage mit. "Wir sind in guten Gesprächen mit dem Land", sagte eine Sprecherin weiter.