Die Vorhänge der Staatstheater in Karlsruhe und Stuttgart bleiben wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen bis mindestens Ende März geschlossen. "Das Infektionsgeschehen lässt eine Öffnung des Spielbetriebs leider noch nicht zu", sagte Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart.