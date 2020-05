vor 5 Stunden Karlsruhe Sperrmüll nach Corona: Bürger dürfen bei ausgefallenen Terminen Abruf-Service nutzen

In Karlsruhe galten in der Corona-Zeit besondere Regeln für die Sperrmüllabgabe. Doch ab kommender Woche ist alles wieder wie zuvor: Ab Dienstag, 2. Juni, kann Sperrmüll nur noch an der Wertstoffstation in der Nordbeckenstraße 1 abgegeben werden. Die Abgabe ist kostenpflichtig und kostet zehn Euro je angefangenem halben Kubikmeter.