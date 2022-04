Speiseöl wird in Karlsruher Supermärkten zur Mangelware, aber: "Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe"

Klopapier, Mehl, jetzt Öl. In Deutschland wurde und wird wieder gehamstert. In vielen Supermärkten wird Sonnenblumenöl gerade zur Mangelware. Wie die Märkte gegenüber ka-news.de aber betonen, sind die Lieferketten sichergestellt. Auch der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels ruft die Kunden dazu auf, nicht zu hamstern.

Zuerst war es das Klopapier, jetzt ist es das Öl. Nachdem zu Beginn der Corona-Pandemie vor allem Klopapier gehamstert wurde und in den Supermarktregalen regelmäßig Leere herrschte, scheinen nun Sonnenblumenöl und andere Öle hoch im Kurs zu stehen. Das Hamstern liegt wieder im Trend.

Ölregale in Karlsruhe bleiben oft leer

Der Verband Ölsaatenverarbeitender Industrie erklärt auf tagesschau.de: "Sonnenblumenöl ist derzeit knapp." Momentan würden Restbestände aus den Lagern verkauft. Die Vorräte würden bald aufgebraucht sein. "Das Sonnenblumenöl wird nur noch für ein paar Wochen reichen", erklärt der Verbandssprecher. Weil viele Kunden ausweichen, sind auch teilweise andere Ölsorten ausverkauft.

Der Mangel an Sonneblumenöl hängt mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine zusammen. Laut tagesschau.de kommen rund drei Viertel der weltweiten Exporte an Sonnenblumenöl aus der Ukraine und Russland.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Krieg, Corona, Klimakrise: Karlsruher Psychologin erklärt, wie wir mit Ängsten im Alltag besser umgehen können

Dabei mache die Ukraine die Hälfte aller Exporte aus. Deutschland deckt seinen Sonnenblumenöl-Bedarf zu 94 Prozent über Importe, nur sechs Prozent kommen aus dem heimischen Anbau. Der Mangel an Nachschub und die Einkäufe der Kunden führen so zu den regelmäßig leeren Regalen beim Öl.

Was sagen die Märkte?

Dabei bestehe trotz der aktuellen Schwierigkeiten kein Grund zum Hamstern. Die Lieferketten würden weiterhin bestehen und funktionieren, wie verschiedene Supermärkte gegenüber ka-news.de erklären. Lediglich bei einzelnen Produkten könne es zu Lieferengpässen kommen.

"Es gibt weiterhin keinen Anlass, zusätzliche Vorräte anzulegen. Aktuell können wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten eine ausreichende Versorgung mit allen Produkten des täglichen Bedarfs sicherstellen. In Einzelfällen kann es allerdings bei bestimmten Produkten zu kurzzeitigen Lieferengpässen kommen", so eine Edeka-Südwest-Sprecherin gegenüber der Redaktion.

Insbesondere Speiseöle seien aktuell von Engpässen betroffen. Diese würden zum Teil aus der Ukraine kommen. In solchen Fällen rät Edeka auf andere Produkte im Sortiment zurückzugreifen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Hamsterkäufe vor 100 Jahren: Wie die Karlsruher 1914 den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erlebten

Ähnliche Worte kommen auch von einer Aldi-Sprecherin. "Als Grundversorger versorgen wir täglich Millionen von Menschen in Europa mit Lebensmitteln und beliefern unsere Filialen täglich mit neuer Ware. Wir sehen momentan eine stärkere Nachfrage bei einigen Warengruppen und so kann es sein, dass einzelne Artikel kurzzeitig vergriffen sind. Selbstverständlich stehen wir in engem Kontakt mit unseren Lieferanten und reagieren auf diese Entwicklungen", heißt es.

Perspektivische Auswirkung schwer absehbar

Aldi bitte seine Kunden immer Waren nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen und behalte sich vor bei größeren Nachfragen immer vor, die Abgabemenge pro Kunde vorübergehend einzuschränken.

Die perspektivischen Auswirkungen seien derweil nur schwer absehbar. "Seit der Corona-Pandemie sind die globalen Märkte sehr dynamisch, insbesondere die Situation auf dem Rohstoffmarkt, aber auch in der globalen Logistik. Wir können heute noch nicht verlässlich absehen, inwieweit sich die Verfügbarkeit einzelner Rohstoffe konkret für unser Sortiment in den nächsten Wochen oder Monaten verändern wird", heißt es von Aldi weiter.

"Kunden sollen sich solidarisch verhalten"

Neben Aldi und Edeka verspricht auch Konkurrent Lidl: "Die Warenversorgung in den Filialen bei Lidl ist grundsätzlich sichergestellt. Lediglich bei einzelnen Produkten kann es zu Lieferverzögerungen kommen." Auch bei Lidl stünden weiter genügend Alternative zur Verfügung und unabhängig von der aktuellen Situation gebe man Waren wie bisher nur in haushaltsüblichen Mengen ab. Mit unseren Lieferanten und Logistik-Dienstleistern stehe Lidl in enger Abstimmung.

Neben den Märkten ruft auch der Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (Bvlh) die Kunden dazu auf, nicht zu hamstern. "Wie bereits zu Beginn der Corona-Krise sollten sich die Kunden untereinander solidarisch verhalten und Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen einkaufen", so Bvlh-Sprecher, Christian Böttcher zum Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). "Auf diese Größenordnung sind die Produktionsmengen und die Lieferlogistik der gesamten Lebensmittelkette ausgerichtet."