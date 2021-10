vor 3 Stunden Karlsruhe Souvenir aus Spanien: 26-Jähriger fliegt mit 7 Gramm Marihuana in seiner Bauchtasche nach Karlsruhe

Pech hatte ein 26-Jähriger Reiserückkehrer am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden. Sowie das Hauptzollamt Karlsruhe und die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung informieren, sollen Beamte bei dem jungen Mann sieben Gramm Marihuana in seiner Bauchtasche vorgefunden haben. In einem Einmachglas.