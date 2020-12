Sonne und Wolken in Karlsruhe

Im Südwesten startet die Woche mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag soll es bei Temperaturen von fünf Grad am Bodensee und bis zu zwölf Grad im Schwarzwald weitgehend trocken bleiben. Ebenso soll es in Karlsruhe zwar größtenteils bewölkt sein, aber trocken bleiben.

In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel bewölkt, im Westen ist vereinzelt mit Regen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei vier Grad in Karlsruhe und fünf Grad in Lahr. Im Südosten kann laut den Meteorologen Nebel, Frost und Glätte auftreten.