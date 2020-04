vor 3 Stunden Karlsruhe Sitzung unter Corona-Bedingungen: Gemeinderat zieht in die Gartenhalle

Der Karlsruher Gemeinderat tagt am kommenden Dienstag, 28. April, in neuer Umgebung: Ab 15.30 Uhr berät das Stadtgremium in der Gartenhalle anstelle des Sitzungssaals im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen die Auswirkungen, Gegenmaßnahmen und Hilfsprogramme in der Corona-Krise aber auch viele weitere städtische Themen.