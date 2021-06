Sexuelle Belästigung mithilfe eines E-Scooters in Mathystraße: Polizei sucht nach dem Täter

Am Donnerstagabend, 10. Juni, wurde eine 24 Jahre alte Frau von einem Mann in der Karlsruher Mathystraße sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 19.45 Uhr. Aktuell ist die Polizei auf der Suche nach dem Täter.

"Der Mann folgte der zu Fuß gehenden Frau auf einem E-Scooter, als sie alleine die Mathystraße entlangging. Plötzlich fuhr er an ihr vorbei und griff ihr während der Fahrt wohl fest ans Gesäß. Derselbe Mann überholte die Frau noch zwei Mal, wobei er ihr offenbar sowohl ans Gesäß als auch an die Brust fasste", erklärt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nachdem die verängstigte Frau zu Hause war, verständigte sie die Polizei. Leider konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Geschädigte beschrieb den Mann als zwischen 20 und 35 Jahren alt und ungefähr 180 cm groß.

Er hatte eine gedrungene Figur und dunkelbraune, etwas längere Haare. Er trug eine kurze schwarze Sporthose und ein T-Shirt. Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte, können sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 melden.