vor 3 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe Sexuelle Belästigung in Karlsruhe: Mann verfolgt Zeitungsausträgerinnen und entblößt sich

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, soll sich ein bislang Unbekannter am Dienstag, 03. August, und am Donnerstag, 05. August, jeweils gegen 3 Uhr morgens, im Bereich der Tullastraße vor Zeitungsausträgerinnen entblößt haben. Bereits am 27. Juni und am 25. Juli soll der Mann erstmals aufgefallen sein, indem er weitere Zeitungsausträgerinnen sexuell belästigte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.