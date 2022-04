vor 3 Stunden Karlsruhe Serie wohl beendet: Sind drei Kinder die Steinewerfer aus der Waldstadt?

Nach mehreren Stein- und Flaschenwürfen von einer Brücke der Landesstraße 560 in der Waldstadt in der jüngsten Vergangenheit, wurden in den Abendstunden des 1. April drei Tatverdächtige festgenommen. Es handelt sich um drei Kinder im Alter von zwölf bis 13.