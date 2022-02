vor 8 Stunden Ettlingen Sechs Gartenhäuser abgebrannt: Hoher Schaden in Ettlingen, Polizei sucht Zeugen

Sechs Gartenhäuser sind in einer Kleingartensiedlung in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) abgebrannt. Ersten Schätzungen zufolge entstand dabei ein Schaden von etwa 100.000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen mitteilte.