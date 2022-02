Forst im Landkreis Karlsruhe wurde am gestrigen Freitag beinahe zum Schauplatz einer Tragödie. Ein schwer verletzter Mann wurde gerade noch rechtzeitig aufgefunden und in die Notaufnahme gebracht. Die genauen Umstände seiner Verletzungen werden derzeit untersucht.

Am Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, fanden Spaziergänger auf einem Feldweg in der Nähe eines Aussiedlerhofes bei Forst einen schwerverletzten 21-jährigen Mann auf. Die Zeugen verständigten umgehend Rettungskräfte, sodass der Verletzte ärztlich versorgt werden konnte. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert.

Die Hintergründe der Verletzungen sind noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden. Der Verletzte konnte bislang nicht vernommen werde. Polizeiliche Einsatzkräfte haben die nähere Umgebung des Auffindeortes nach Spuren abgesucht, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.

Wer am Freitagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.