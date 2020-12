vor 2 Stunden Karlsruhe Schwer verletzt: Radfahrerin stürzt nach Kollision mit Paketboten

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde, kam es am Mittwochnachmittag in Karlsruhe. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.