Da um den Jahreswechsel ein hohes Aufkommen von Tagesausflüglern für ein Verkehrschaos entlang der Schwarzwaldhochstraße sorgte, entwickelten Polizei, Landkreise und Kommunen ein gemeinsames Konzept, um Herr der Lage zu werden. Dieses Konzept zeigte am gestrigen Feiertag Wirkung, wie die Polizei via Pressemeldung mitteilt. In den kommenden Tagen sollen die Maßnahmen fortgesetzt werden.

Auch am Dreikönigs-Feiertag herrschte in den Höhengebieten des Nordschwarzwaldes ein reges Personen- und Verkehrsaufkommen. Nachdem am Dienstag Vertreter von Polizei, Landkreise und Kommunen, ein gemeinsames Konzept zur Verkehrslenkung und Steuerung beschlossen hatten, kam dieses am Dreikönigstag erstmals zum Einsatz.

Da ab 10 Uhr nahezu alle Parkplätze im Höhengebiet belegt waren und wiederum die Gefahr drohte, dass Rettungswege und Streudienste blockiert werden, wurden insgesamt zehn Zufahrtsstraßen zur Schwarzwaldhochstraße bis gegen 15.30 Uhr für den Ausflugsverkehr gesperrt.

Vier Autos abgeschleppt

Eine Vielzahl von Autofahrern mussten gebührenpflichtig verwarnt werden, da sie ihr Vehikel verbotswidrig abgestellt hatten. Darüber hinaus wurden vier Autos von Abschleppunternehmen umgesetzt, da sie behindernd geparkt waren. Insgesamt stellten die Polizeibeamten auch einzelne Verstöße gegen die Corona Verordnung fest, die mit entsprechenden Anzeigen geahndet werden.

Der Einsatzleiter der Polizei, Günther Preis, zeigte sich zufrieden: "Ich möchte ausdrücklich die große Einsatzbereitschaft der Feuerwehren der Region hervorheben, die die Absperrstellen an den Zufahrtsstraßen besetzt hatten."

Erneuter Appell an die Bevölkerung

Die Verantwortlichen der Polizei sowie die Vertreter der Landratsämter und Kommunen appellieren auch weiter eindringlich an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. "Meiden Sie in den nächsten Tagen die stark frequentierten Ausflugsziele und halten Sie sich an die geltenden Regeln", heißt es in der Mitteilung der Polizei Offenburg.

Auch in den kommenden Tagen, insbesondere über das Wochenende, werden die Konzeptionsmaßnahmen fortgesetzt.