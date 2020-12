vor 3 Stunden Schussgeräusche in Daxlanden lösen Polizeieinsatz aus

Am Mittwochabend, gegen 21.50 Uhr, haben vermeintliche Schussgeräusche und Männergeschrei einen Polizeieinsatz in der Thomas-Mann-Straße in Daxlanden ausgelöst. Letztlich konnte der Sachverhalt vor Ort nicht gänzlich geklärt werden. Es wird derzeit vermutet, dass es sich um Schüsse aus einer Schreckschusswaffe handelte und diese zwar unbedacht, aber nicht gegen andere Personen abgefeuert wurden. Schütze und Waffe konnten vor Ort jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe hervor.