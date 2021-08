vor 6 Stunden Karlsruhe Schüsse in Durlacher Kleingartenanlage: Ein 56-Jähriger wird vom SEK festgenommen

Ein 56 Jahre alter Mann sorgte am Donnerstagvormittag im Karlsruher Stadtteil Durlach für einen größeren Polizeieinsatz. In einer Kleingartenanlage in der Nähe der Badener Straße wurden zuvor Schüsse gemeldet.