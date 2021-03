Laut einer Pressemitteilung der Schülerakademie Karlsruhe haben zwei Schülerteams aus der Fächerstadt beim Regionalwettbewerb "Jugend Forscht" in den Themenbereichen "Technik" und "Arbeitswelt" den ersten Preis gewonnen. Außerdem wurde ihr Betreuer mit dem Preis für "hervorragende Betreuungsarbeit" ausgezeichnet. Geehrt wurden hierbei der Feinstaubfilter "Mozz" und das Projekt "Teambot - wie einfach ist es zu zweit." Die Siegerehrung fand am Wochenende im Congress Centrum Pforzheim statt.

Die beiden Siegerteams, bestehend aus jeweils zwei Schülern, wurden per Livestream aus dem Congress Centrum Pforzheim für ihre Leistungen ausgezeichnet. Seit mehr als einem Jahr arbeiten die vier Jugendlichen an ihrem Thema. Unterstützung erhielten die Schüler im Rahmen der "Forschungsarbeit für schlaue Köpfe“ von der Schülerakademie Karlsruhe.

Liam Kastner und Fabian Kern haben den Feinstaubfilter "Mozz“ entwickelt, der mit Moos arbeitet. Leon Baumgartner und Daniel Grasmehr traten im Wettbewerb mit einem Trainingsgerät für Teamarbeit an "Teambot – wie einfach ist es zu zweit“.

"In den beiden Fachbereichen Technik beziehungsweise Arbeitswelt wurden beide Arbeiten von der Jury mit dem ersten Preis ausgezeichnet und für die nächste Herausforderung in den Landeswettbewerb weitergereicht" heißt es in der Pressemitteilung.

Auch Projektbetreuer mit Preis ausgezeichnet

Ein weiterer Preis habe der Projektbetreuer der Schüler Akademie, Martin Stöckel, für seine "hervorragende Betreuungsleistung" erhalten.

"Was wir erreicht haben, verdanken wir auch der Unterstützung der verschiedenen Institute am Karlsruher Institut für Technologie, der Hochschule für Technik und Wirtschaft sowie der Dualen Hochschule. Mit Herrn Kauffeld, Herrn Tremper und Herrn Weick hatten wir viele Diskussionen und technische Unterstützung, die uns sehr weit gebracht haben“ sagt Liam.

"Das ist auch ein Beitrag den die Schülerakademie Karlsruhe mit ihrem Netzwerk leistet“ ergänzt Stöckel. "Die Unterstützung unserer Schulen darf nicht vergessen werden, das war auch ganz wichtig und so nicht selbstverständlich“.

Daniel ist an der Integrierten Gesamtschule in Kandel. Liam, Fabian, Leon und der Betreuer Stöckel an der Carl-Engler-Schule Karlsruhe.