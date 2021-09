vor 5 Stunden Karlsruhe KSC erneut sieglos: Karlsruhe und Kiel trennen sich 2:2

Der Karlsruher SC ist in der 2. Fußball-Bundesliga zum vierten Mal in Serie sieglos geblieben, hat in einer wilden Schlussphase aber immerhin noch einen Punkt gerettet. Die Badener kamen gegen Holstein Kiel am Samstag nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus, konnten die zweite Niederlage nacheinander aber gerade noch abwenden. Der Südkoreaner Kyoung-rok Choi hatte den KSC gegen den Fast-Aufsteiger der Vorsaison in der 39. Minute in Führung gebracht. Der eingewechselte Joshua Mees (78.) und Fin Bartels (80.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Torjäger Philipp Hofmann (88.) gelang aber noch der späte Ausgleich für die Karlsruher, die nach sechs Spieltagen damit neun Punkte haben. Kiel steht bei fünf Zählern.