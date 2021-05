vor 5 Stunden Karlsruhe Schlägerei mit Messerattacke am Durlacher Bahnhof: Wer kann Hinweise geben?

Zwei Männer sind am Donnerstagabend, gegen 19 Uhr, am Durlacher Bahnhof in Streit geraten, was sich in eine körperliche Auseinandersetzung steigerte. Einer der Männer, ein 49-Jähriger, wurde dabei von seinem Kontrahenten mit einem Messer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter konnte in Richtung Untermühlsiedlung flüchten. Die Polizei bitten nun per Pressemitteilung um Zeugenhinweise. Der Grund für den Streit ist nicht bekannt.