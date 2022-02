Schlägerei in der Karlsruher Hirschstraße: 21-Jähriger verletzt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen vor einem Club in der Hirschstraße eine Schlägerei mit zirka 10 Personen. Zuvor soll es vor dem Club zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde ein 21-Jähriger verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Beim Warten auf Einlass war es nach Angaben der Polizei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, weil einige Personen nicht anstehen wollten. Hieraus entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung, die sich bis vor ein nahegelegenes Parkhaus verlagerte.

Ungefähr zehn Personen sollen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein, wobei auch ein Schlagring zum Einsatz gekommen sein soll. Auf einen am Boden liegenden jungen Mann wurde durch die Unbekannten offenbar noch eingetreten. Ein 21-Jähriger wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

"Einer der Aggressoren aus der Gruppe soll eine auffällige karierte Jacke, ähnlich eines Holzfällerhemdes getragen haben. Ein anderer einen langen schwarzen Mantel, ein weiterer auffällig korpulent. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Polizeirevier Marktplatz unter der Telefonnummer 0721/666-3311 in Verbindung setzen", heißt es in der Mitteilung weiter.