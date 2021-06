vor 4 Stunden Karlsruhe Rüppurrer Straße frei, SEV am Klinikum: Das müssen die Karlsruher ab heute beim Bahnfahren beachten

Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung informieren, werden die Reinigungsarbeiten an den Gleisen entlang der Rüppurrer Straße bis Donnerstagmorgen abgeschlossen sein. Damit steht die Nord-Süd-Achse in der Karlsruher Innenstadt zum Betriebsbeginn am 24. Juni wieder für den Bahnverkehr zur Verfügung (Linien 4, 5, S1/S11, S4, S52, S7, S8). Auch durch die südliche Karlstraße können die Trambahnen der Linie 3 ab Donnerstag wieder rollen. Die VBK und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) wollen nun ihr Betriebskonzept entsprechend anpassen. Dennoch müsse wegen begrenzter Kapazitäten noch mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden.