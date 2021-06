Seit Dienstagabend geht im Karlsruher ÖPNV fast nichts mehr: Nahezu der gesamte Straßenbahnverkehr ist aufgrund von Hitze-Schäden an den Gleisen ausgefallen. Und auch wenn einzelne Bahnen inzwischen wieder fahren - die Ursachenforschung und Behebung aller Gefahrenstellen könne sich laut Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) noch über Wochen hinziehen.

Am Dienstagabend um 18 Uhr wurde nach und nach der gesamte Schienenverkehr im Karlsruher Stadtgebiet lahmgelegt. Der Grund: Die Hitze hatte das Vergussmaterial, welches Gleise und Asphalt verbindet und ebnet, an vielen Stellen aufgeweicht und geschmolzen. Zahlreiche Bahnen mussten daraufhin ihren Betrieb einstellen, ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

"So etwas gab es in Karlsruhe noch nie. Es war ein völlig unvorhergesehenes Ereignis, das uns kalt erwischt hat", sagt Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der VBK, im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch. "Es uns sehr leid, auch für die Fahrgäste, die nun bei den aktuellen Temperaturen nicht mehr auf die Straßenbahnen zurückgreifen können."

Woher kommen die plötzlichen Hitze-Schäden?

Den Bahnverkehr noch am Dienstag zu stoppen, sei allerdings die einzige Alternative gewesen, denn: Die Bahnen haben die klebrigen Überreste des Vergussmaterials über ihre Räder aufgenommen und mitgeschleift.

Schienen, Weichen sowie Räder und Bremsen der Bahnen seien daher mit dem dickflüssigem Teergemisch verklebt - Teer, der auch in der ganzen Stadt verteilt in kleinen "Haufen" zu finden ist. Rund fünfzig Strecken im gesamten Karlsruher Stadtgebiet seien daher aktuell nicht benutzbar.

Die Ursache, warum das Vergussmaterial überhaupt schmelzen konnte, sei zum jetzigen Zeitpunkt "konnten wir noch nicht restlos feststellen", sagt Alexander Pischen, kaufmännischer Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe.

Wann fahren die Bahnen wieder im Normalbetrieb?

"Uns blieb kaum eine Wahl, als den Verkehr zu stoppen, ansonsten hätten wir riskiert, dass die Notbremsfunktionen nicht mehr funktionieren oder dass eine Bahn ganz einfach an der Schiene kleben bleibt und die Mobilität der gesamten Umgebung lahmlegt", erklärt Egerer.

Nach Aussage des VBK-Betriebsleiters Ralf Messerschmidt hätte der Schienenverkehr so über Monate eingeschränkt bleiben können. Weil gleich reagiert worden sei, gehe er eher davon aus, dass es "Tage, vielleicht Wochen dauern wird, bis wir wieder einen einhundertprozentig funktionierenden Schienenverkehr bieten können".

100 Helfer arbeiteten die ganze Nacht durch

Darauf arbeite man schon seit Dienstag hin: Nahezu 100 Mitarbeiter, ehrenamtliche Helfer, Fremdfirmen, Mitglieder des Technischen Hilfswerks (THW) und auch die VBK selbst haben in einer langen Schicht in der Nacht zum Mittwoch durchgearbeitet, um die hartnäckigen Verschmutzungen möglichst schnell zu beseitigen, so die VBK.

Einige Haltestellen auf der Linie 2 - etwa am Klinikum oder am Zündhütle in Wolfartsweiher, wo nach bisherigen Erkenntnissen das Vergussmaterial zuerst geschmolzen sein soll - seien so bereits freigeräumt worden. Seit Mittwoch um 16 Uhr fährt auch S5 wieder entlang Ost-West-Achse über die Kaiserstraße.

"Die VBK würde im Notfall auch mal ein Taxi bezahlen"

Das Ziel laut Ascan Egerer: Das Schienennetz in den kommenden Tagen wieder zu stabilisieren. "Wir wollen bereits Donnerstag früh mit dem nächsten Schritt beginnen, damit ein großer Teil des Schienennetzes sukzessiv wiederhergestellt und in Betrieb genommen werden kann."

Laut Ralf Messerschmidt sei die Ost-West-Achse dabei momentan die höchste Priorität, "unmittelbar danach kommt die Rüppurrer Straße, wo die S4 bis Mittwochabend wieder fahren soll". Über diese beiden Verbindungen wolle man auch Ersatz-Linien einrichten, die Wolfartsweier mit der Rheinstrandsiedlung und die Waldstadt über die Kaiserstraße mit Heide verknüpfen.

Wann genau alle Bahnen wieder im Regelbetrieb fahren können sei daher laut Ascan Egerer bisher ebenso unklar wie die Kosten, die bis zum Ende des Notbetriebs entstehen werden.

Klar aber sei: Bis es soweit ist, wolle man den Fahrgästen laut Alexander Pischon entgegenkommen: "Wir werden sehr kulant mit unserem Schienenersatzverkehr sein. Die Busse sollen so regelmäßig und günstig wie möglich zur Verfügung stehen. Und sollte ein Karlsruher aufgrund des Straßenbahnausfalls mal ein Taxi nehmen müssen, wird die VBK gerne bereit sein, es zu bezahlen."