Am Montag, den 12. Oktober, gegen 15 Uhr, stieß ein 44-jähriger Sattelzugfahrer mit einer 58-jährigen Pedelecfahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich während der Sattelfahrer von der Wolfartsweierer Straße nach rechts in den Ostring einbog.

Am Montagmittag wollte ein 44-jähriger Sattelzugfahrer von der Wolfartsweierer Straße nach rechts in den Ostring abbiegen. Zeitgleich überquerte eine 58-jährige Pedelecfahrerin auf der Wolfartsweierer Straße den Ostring in Richtung Innenstadt.

Beim Abbiegevorgang kam es zwischen beiden Verkehrsteilnehmern zu einem leichten Zusammenstoß, bei welchem die Pedelecfahrerin abgewiesen wurde und zu Fall kam. Die Fahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Da durch die bisherigen Ermittlungen die tatsächliche Ampelschaltung bislang nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.