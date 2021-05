vor 1 Stunde Karlsruhe Sanierung Edeltrudtunnel: Nächste Bauphase startet am Samstag

Am Samstag, 22. Mai, geht die Modernisierung des Edeltrudtunnels auf der Südtangente in die nächste Bauphase. Hierfür muss die Abfahrt vom Hauptbahnhof kommend Richtung Rheinbrücke gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt innerhalb des Schwarzwaldkreuzes, so dass Verkehrsteilnehmer drei zusätzliche "Schlenker" einplanen müssen.