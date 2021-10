Sanierung Edeltrudtunnel in Karlsruhe: Lieferengpässe verzögern nächste Bauphase - Nordröhre wieder frei

Die Sanierung des Edeltrudtunnels auf der Karlsruher Südtangente schreitet weiter voran. Im Zuge der Bauarbeiten können sich Autofahrer ab Samstag, 23. Oktober, auf eine neue zweispurige Verkehrsführung freuen.

Dann werde nämlich die Verkehrssicherung an der Südtangente im Zuge der Modernisierung des Edeltrudtunnels abgebaut. Die Nordröhre werde dann wieder für den Verkehr freigegeben. Ab der nächsten Woche stünden in beiden Fahrtrichtungen wieder zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Im Tunnel sowie in den beiden Tunnelvorfeldern werden noch Restarbeiten ausgeführt.

Meisten Auffahrten werden frei

"Die an der L 605 von Ettlingen kommende Auffahrt auf die Südtangente Richtung Durlach bleibt noch für wenige Tage weiterhin gesperrt. Die Umleitung erfolgt örtlich am Bulacher Kreuz. Sie ist entsprechend ausgeschildert. Die übrigen gesperrten Auffahrten werden wieder für den Verkehr freigegeben", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Mit Abschluss der Bauphase seien die Instandsetzungsarbeiten am Tunnel sowie vorbereitenden Arbeiten für die Erneuerung der Betriebstechnik abgeschlossen. Seit Beginn der Baumaßnahme am 12. April wurde ein umfangreiches Bauvolumen umgesetzt, was folgende Zahlen verdeutlichen sollen:

durchschnittliches Bauvolumen je Arbeitstag ca. 100.000 Euro brutto

Anzahl gewerbliches Personal arbeitstägig zirka 30 bis 40 Personen

Erneuerung Abdichtung ca. 16.000 Quadratmeter

Wandbeschichtung erneuern zirka 17.500 Quadratmeter

Kabelleerrohre verlegen zirka 24 Kilometer

Kabelziehschächte setzen zirka 150 Stück

Asphaltdeckschicht zirka 28.000 Quadratmeter

"Als nächster Bauabschnitt steht die Erneuerung und Modernisierung der gesamten Tunnelbetriebstechnik an. Ursprünglich unmittelbar im Anschluss an die bauliche Sanierung vorgesehen, verschiebt sich der Baustart dieser Bauphase aufgrund von Lieferengpässen bei bestimmten Kabeln, Halbleitern und Bauteilen für die Stromverteiler nach hinten", erklärt die Stadt weiter.

Dieser Bauabschnitt soll daher voraussichtlich nach den Weihnachtsferien beginnen und wie angekündigt 15 Monate dauern. Das Bauende der Gesamtmaßnahme sei für Frühjahr 2023 geplant. Aufgrund der Verschiebung gebe es während der Advents- und Weihnachtszeit keine Einschränkungen durch die Baumaßnahme auf der Südtangente.