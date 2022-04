Leider scheint der Frühling nicht schon mit den ersten Apriltagen nach Karlsruhe zu kommen. Schneefall bis in die Tiefen lagen und ein ungemütliches, von dicken Wolkenschleiern verhangenes Wetter ist für das kommende Wochenende angesagt. Das ist auch den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) nicht entgangen, weshalb sie entschließen, den Saisonstart der Schlossgartenbahn um eine Woche zu verschieben.

Die VBK hat den Start der Schlossgartenbahn schon Ende März angekündigt. Leider müsse sie den Termin aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen widerrufen, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. Statt dass die Dampflok schon am Samstag, 2. April, ihren Saisondienst antritt, wird sie erst eine Woche später, am 9. April also, wieder über die Schienen des Schlossparks gleiten. Das gelte sowohl für die Porsche- und Diesellok der VBK als auch für die von einem Subunternehmen betriebene Dampflok "Greif".