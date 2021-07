vor 1 Stunde Karlsruhe Saisonstart: Karlsruher Schlossgartenbahn und Turmbergbahn nehmen Betrieb wieder auf

Die Karlsruher Schlossgartenbahn nimmt am Samstag, 10. Juli, ihren Betrieb wieder auf. Das gaben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekannt. So soll die diesjährige Schlossgartenbahn-Saison bis zum Sonntag, 7. November andauern – dem letzten Wochenende der baden-württembergischen Herbstferien. Des Weiteren weist die Stadt auf die geänderten Betriebszeiten, Fahrpreise und das neue Hygienekonzept der Bahn hin. Auch die Turmbergbahn wird ab kommenden Mittwoch, 7. Juli, wieder rollen.