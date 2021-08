Am vergangenen Samstag, um 12 Uhr, war ein Zeuge von der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Adenauerring unterwegs, als eine Passantin ihm zurief, die Polizei zu verständigen. Grund hierfür soll die Vergewaltigung einer Frau in der Nähe der Grabkapelle gewesen sein. Der Zeuge konnte eine Gruppe von "jungen Erwachsenen" erkennen, die sich scheinbar um eine Frau kümmerten. Ein weiterer Mann, der etwas Abseits der Gruppe stand, flüchtete beim Anblick des Zeugen, der daraufhin die Verfolgung aufnahm. Als der Zeuge zurückkehrte waren die Menschengruppe, die Passantin und die Frau verschwunden. Diese werden nun von der Polizei gesucht, um den Sachverhalt aufzuklären. Eine Joggerin wird ebenfalls als Zeugin gesucht.

Nach Angaben der Polizei sei ein Mann am Samstag, kurz nach 12 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Adenauerring unterwegs gewesen, als ihm eine Passantin zugerufen habe, dass er die Polizei verständigen solle, da eine Vergewaltigung stattgefunden hätte. Hierbei habe sie auf den Waldweg in Richtung Grabkapelle gedeutet.

Polizei sucht Zeugen und "Opfer"

Der Zeuge in einer Entfernung von zirka 100 Meter eine Gruppe von vier bis fünf jungen Erwachsenen erkennen können, die sich anscheinend um eine Frau kümmerten. Daneben habe ein Tretroller am Wegrand gelegen. Abseits der Gruppe stand ein Mann, der beim Erkennen des sich nähernden Zeugen in den Wald in Richtung Klosterweg gerannt sei.

"Der Zeuge nahm die Verfolgung des Mannes auf und konnte noch erkennen, wie dieser in einen im Klosterweg geparkten weißen VW mit Stufenheck stieg und davonfuhr. Als der Zeuge schließlich wieder zurückfuhr, waren die Frau und die jungen Männer nicht mehr da", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Um den Sachverhalt aufzuklären sucht die Polizei nun die Frau und die jungen Erwachsenen, die sich um die Frau gekümmert hatten. Ebenfalls gesucht wird eine bislang unbekannte Joggerin, die dem Zeugen entgegengekommen sei. Diese, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.