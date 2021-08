S5 zwischen Rheinbergstraße und Wörth Badepark: Ersatzverkehr am Montag, 16. August

Von 0 bis 4.40 Uhr finden am Montag, 16. August, Gleisbauarbeiten im Bahnhof Wörth (Rhein) statt. Aus diesem Grund ist der Streckenabschnitt der Linie S5 zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark für einzelne Züge gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Darüber informiert die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung.

Folgende Züge sind von den Bauarbeiten betroffen:

S5 Zug 84862 (Söllingen (b. Karlsruhe) 23:47 Uhr – Wörth Badepark 00:53 Uhr)

Der Zug endet bereits um 00.35 Uhr an der Haltestelle Karlsruhe Rheinbergstraße. Zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Berufsschule wird der Zug durch einen Bus ersetzt.

S5 Zug 84700 (Karlsruhe Rheinhafen 3.49 Uhr – Wörth Badepark 4.13Uhr)

Der Zug endet bereits um 3:57 Uhr an der Haltestelle Karlsruhe Rheinbergstraße. Zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Berufsschule wird der Zug durch einen Bus ersetzt.

S5 84869 (Wörth Badepark 1.05 Uhr – Karlsruhe Rheinhafen 1.31 Uhr)

Der Zug wird zwischen Wörth Berufsschule und Karlsruhe Rheinbergstraße durch einen Bus ersetzt. Die Abfahrt an der Rheinbergstraße in Richtung Rheinhafen verzögert sich außerdem um zirka 15 Minuten (Karlsruhe Rheinbergstraße ab: 1.39, Karlsruhe Rheinhafen an: 1.46 Uhr).

S5 84703 (Wörth Badepark 4.24 Uhr – Bad Wildbad Kurpark 6.40 Uhr)

Der Zug wird zwischen Wörth Berufsschule und Karlsruhe Rheinbergstraße durch einen Bus ersetzt. Die Fahrzeiten des Zuges ändern sich zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Bad Wildbad Kurpark nicht. Es besteht ein Anschluss zwischen dem Ersatzbus und dem nachfolgenden Zug der Linie S5 in Richtung Pforzheim Hbf (Ankunft Ersatzbus aus Wörth: 4.58 Uhr, Abfahrt S5 nach Pforzheim Hbf: 5.03 Uhr).

S5 85601 (Karlsruhe Rheinhafen 05.09 Uhr – Pforzheim Hbf 05.34 Uhr)

Dieser Zug fährt am Morgen des 16. August bereits ab Karlsruhe Rheinbergstraße (5.03 Uhr), um einen direkten Anschluss für Reisende aus Richtung Wörth nach Pforzheim herzustellen. Der Halt am Rheinhafen entfällt.