vor 1 Stunde Karlsruhe Rückwärts auf der Autobahn: Lkw-Fahrer kollidiert mit Autofahrerin auf der A5 bei Karlsruhe

Weil ein 49-jähriger Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 14 Uhr auf der A5 an der Ausfahrt in Richtung Grötzingen rückwärts fuhr, verursachte er einen Unfall mit einer hinter ihm haltenden Autofahrerin.