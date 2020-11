vor 30 Minuten Karlsruhe Klein-LKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Hagsfeld

Am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, fiel ein 27-Jahre alter Klein-LKW Fahrer in Hagsfeld unangenehm auf, weil er auf der Straße "An der Tagweide" mehrere Fahrzeuge überholte. Bei einem erneuten Überholmanöver kollidierte er jedoch mit einem Passat, wodurch der LKW Fahrer gegen einen parkenden Opel stieß. Der Opel fuhr wiederum einem anderen geparkten Auto auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervor.