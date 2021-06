vor 3 Stunden Karlsruhe Rotlicht missachtet: Auto zwischen Straßenbahn und Verkehrsschild eingeklemmt

Weil er das Rotlicht an einer Kreuzung in der Daxlander Straße in Karlsruhe missachtet hatte, ist am Samstagmorgen ein 50-jähriger Autofahrer mit einer Straßenbahn kollidiert.