Restaurant in Karlsruhe gesucht? ka-news.de verrät, wo ihr gut essen und schlemmen könnt

Es gibt viele Restaurants in Karlsruhe. Da fällt die Frage "wo kann man in Karlsruhe gut essen gehen?" oft schwer. Etwas Inspiration findet ihr womöglich hier.

Die Gastronomie in Karlsruhe ist vielfältig und konkurrenzfähig – genau deshalb ist das Angebot auch so umfangreich, multikulturell und interessant. Die Variationsbreite an guten Essgelegenheiten erstreckt sich von vietnamesisch bis mexikanisch, von vegan bis zum Steakhouse und von Michelin-Sterne Restaurants bis Spätzle mit Salat.

Aber wo kann man in Karlsruhe gut essen? Sei es gut bürgerlich, in einem Restaurant der Spitzenklasse oder exotisch und trotzdem günstig? Diese Woche werfen wir einen Blick auf einige der gastronomischen Angebote in der Fächerstadt.

Restaurant Karlsruhe – welche Arten von Restaurants gibt es?

Für jeden Anlass und jeden Geldbeutel ist etwas dabei, es geht nur darum, etwas Passendes zu finden. Als Student geht man beispielsweise vielleicht nicht so oft auswärts essen, aber für eine besondere Gelegenheit sucht man dann ein Lokal, das auf den Geldbeutel zugeschnitten und preiswert ist. Da kommen in der Innenstadt-Ost einige Gaststätten in Frage.

In der Innenstadt-West beispielsweise gibt es eine Vielzahl von Restaurants, die die perfekte Kulisse für ein Candlelight-Dinner bieten. Das Angebot an asiatischer Küche ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, ebenso wie die Auswahl an gesundem, biologischem, veganem oder vegetarischem Essen. Das Angebot der Karlsruher Restaurants deckt soweit wohl alle Bedürfnisse ab.

Restaurant Karlsruhe – welche Corona-Regeln gelten noch?

Die Coronazeit hatte äußerst negative Auswirkungen auf den Gastronomiesektor. Auch in Karlsruhe haben mehrere Restaurants infolge der Pandemie ihre Türen schließen müssen.

Zahlreiche Restaurants in Karlsruhe haben unter dem Problem gelitten, sodass ihr Personal während der Coronazeit sich eine andere Arbeit gesucht hat und jetzt – als die strengen Auflagen nicht mehr zutreffen – nicht mehr zurückkehren.

Zurzeit sind in der Gastronomie jedoch einige coronabezogene Einschränkungen weggefallen – die Maskenpflicht für Gäste gibt es nicht mehr und man muss sich weder ausweisen, registrieren noch einen Test oder eine Impfung vorweisen.

Restaurant Karlsruhe: Eine Auswahl aus der Innenstadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Karlsruher Restaurants aus der Innenstadt ausgesucht:

EigenArt(Restaurant: klassische Küche)

Hebelstraße 17, 76133 Karlsruhe

EigenArt bietet auch erlesene Weine und ein stillvolles Ambiente beim Abendessen. Am Dienstag und Donnerstag gibt es auch Mittagstisch. Die Preise liegen im oberen Bereich.

Waldstraße 54, 76133 Karlsruhe

Stövchen hat immer nur eine Mahlzeit pro Tag mit Beilagensalat, diese jedoch durchgehend. Das reicht von Hähnchen Tandoori bis Lasagne Bolognese, deckt also die verschiedensten Geschmäcker ab.

Die Preise liegen im niedrigen Bereich, ideal beispielsweise für Studenten.

Ritterstraße 19, 76137 Karlsruhe

Terra Mare ist für Vegetarier geeignet und bietet Mittag- und Abendessen und auch Take-Away-Essen an. In der Nähe des Staatstheaters kann man hier vor oder nach der Vorstellung speisen. Die Preise liegen im oberen Bereich.

Kriegsstraße 94, 76133 Karlsruhe

My Heart Beats Vegan ist Karlsruhes erstes rein pflanzliches Restaurant. Es bietet unter anderem Wraps, Burger und Salate an. Die Preise sind im niedrigen bis mittleren Bereich.

Poststraße 8, 76137 Karlsruhe

Maharaja bietet frische, biologische Kräuter und Gewürze zu ihren Speisen an. Die Preise liegen im mittleren Bereich. Maharaja hat auch Catering-Services für alle Anlässe.

Restaurant Karlsruhe: Eine Auswahl aus Durlach

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Karlsruher Restaurants aus Durlach ausgesucht:

Tawa Yama (Restaurant: japanische Küche)

Bau B, Amalienbadstraße 41b, 76227 Karlsruhe

Das Restaurant liegt in Durlach in der Nähe des Turmbergs und bietet in einer stilvollen Umgebung japanische Küche an. Im Restaurant Easy kann man Snacks, Vorspeisen und Suppen zu erschwinglichen Preisen bestellen, während das Restaurant Fine – ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern – in einem gehobenen Ambiente "Fine Dining“ anbietet. Hier liegen die Preise im oberen Bereich.

Fiduciastraße 2, 76227 Karlsruhe

American Diner bietet Burger, Salate und Chili zu sehr erschwinglichen Preisen. Das authentische Restaurant befindet sich in einem echten Diner-Gebäude aus Rhode Island.

Hauptbahnstraße 1, 76227 Durlach

Direkt neben dem Bahnhof Durlach bietet das Restaurant italienische Spezialitäten täglich ab 11.30 Uhr für Feinschmecker an. Zwei dreigängige Menüs mit Business-Lunch kann man im Internet aufrufen.

Ochsenstorstraße 24, 76227 Durlach

Judy’s Pflug bietet gesundes Frühstück und täglich Mittagstisch zu erschwinglichen Preisen an. Abends liegen die Preise in der mittleren Kategorie.

Palmaienstraße 1, 76227 Karlsruhe

Schnellrestaurant Asien Food hat mittags und abends auf, am Wochenende geschlossen. Ein kleines Restaurant mit großen Portionen für wenig Geld.

Restaurant Karlsruhe: Eine Auswahl aus der Oststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Karlsruher Restaurants aus der Oststadt ausgesucht:

Aurum Restaurant (asiatische Spezialitäten)

Alter Schlachthof 45, 76131 Karlsruhe

Gemütliche Atmosphäre mit deutscher und asiatischer Küche in der mittleren Preiskategorie. Das Restaurant bietet auch Mittagstisch an.

Alter Schlachthof 51, 76131 Karlsruhe

Restaurant im gemütlichen Ambiente, das auch vegane und vegetarische Gerichte anbietet. Die Preise liegen im niedrigen bis mittleren Bereich.

Gottesauer Straße 23, 76131

Karlsruhe Eine unkomplizierte Studentenkneipe zu erschwinglichen Preisen, mit deutscher Küche und für Vegetarier geeignet.

Gerwigstraße 47, 76131 Karlsruhe

Das Restaurant befindet sich im Hotel Seven Days und bietet mittags und abends Gerichte, auch zum Abholen an. Neben badischer Küche werden auch Flammkuchen und Steakspezialitäten angeboten.

Kriegsstraße 92, 76133 Karlsruhe

Vielfältige Küche mit Meeresfrüchten, mediterranes und portugiesisches Essen im gemütlichen Ambiente. Die Preise liegen im mittleren Bereich.

Restaurant Karlsruhe: Eine Auswahl aus der Weststadt

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Karlsruher Restaurants aus der Weststadt ausgesucht:

Jaipur(indische Küche)

Lessingstraße 52, 76135 Karlsruhe

Das Restaurant bietet sowohl ein Mittagsmenü als auch einen Lieferservice zu erschwinglichen Preisen an. Traditionelle indische Küche mit zahlreichen vegetarischen Optionen.

Kriegsstraße 206, 76135 Karlsruhe

In einem angenehmen Ambiente bietet das Restaurant abends frisch zubereitete vietnamesische Küche an. Die Preise liegen im mittleren Bereich.

Sophienstraße 80, 76135 Karlsruhe

Neben gut bürgerlicher Küche bietet das Lokal auch vegetarisches Essen und glutenfreie Speisen entweder im Restaurant oder im Biergarten an.

Scheffelstraße 57, 76135 Karlsruhe

Das kleine Restaurant hat einen Michelin-Stern und bietet mittags und abends kreative Küche an. Die Preise liegen im oberen Bereich.

Kriegsstraße 274a, 76135 Karlsruhe

Im orientalischen Ambiente werden türkische Spezialitäten und Pizza zu sehr erschwinglichen Preisen angeboten. Unter der Woche ist das Restaurant von mittags bis 21 Uhr durchgehend geöffnet.

Restaurant Karlsruhe: Eine Auswahl aus Rüppurr

In keiner besonderen Reihenfolge haben wir fünf Karlsruher Restaurants aus Rüppurr ausgesucht:

Restaurant am TCR (europäische Küche)

Tulpenstraße 36, 76199 Karlsruhe

Das Restaurant im Tennisclub bietet unter der Woche ab 17 Uhr deutsches und europäisches Essen im gemütlichen Ambiente an. Am Sonntag kann man hier auch mittags essen. Die Preise liegen im mittleren bis oberen Bereich.

Brunnenstückweg 2, 76199 Karlsruhe

Im Innen- und Außenbereich kann man im Restaurant zu erschwinglichen Preisen gut bürgerlich essen.

Gottlob-Schreber-Weg 2, 76199 Karlsruhe

Mitten in der Kleingartenanlage kann man in diesem Gartenlokal mittags und abends essen. Dank einem Kinderspielplatz ist das Lokal ideal für Familien. An Werktagen werden Mittagsmenüs zu erschwinglichen Preisen angeboten.

Rastatter Straße 34, 76199 Karlsruhe

Nahe des Ostendorfplatzes in Rüppurr bietet das Restaurant freitags und samstags abends italienische Spezialitäten und internationale Küche an, auch für Vegetarier geeignet. Die Preise liegen in der oberen Kategorie.

Lange Straße 1, 76199 Karlsruhe

Das österreichische Restaurant gehört zum Hotel und bietet Speisen im Innen- und Außenbereich an. Die Preise liegen im mittleren Bereich.

Ihr habt Ideen, wo man in Karlsruhe gut essen gehen kann? Wir freuen uns über eure Vorschläge!