vor 10 Stunden Karlsruhe Reizgas-Attacke im Karlsruher Vierortbad - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Am späten Dienstagabend kam es im Vierortbad in der Ettlinger Straße in Karlsruhe vermutlich zur Freisetzung von Reizgas. Hierbei kam es bei mehreren Gästen sowie bei Mitarbeitern zu Reizhusten. Fünf der Mitarbeiter wurden vorsorglich durch den alarmierten Rettungsdienst untersucht.