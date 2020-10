vor 1 Stunde Stuttgart Regierung möchte Erkenntnisse über Luftreiniger gewinnen

Die Landesregierung möchte Unternehmen im Zuge der Corona-Pandemie Erkenntnisse zu Luftreinigern an die Hand geben. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) regt dazu den Aufbau spezieller Beratungszentren an wissenschaftlichen Einrichtungen und eine praxisnahe Studie über die Effizienz mobiler Luftreiniger an, wie "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" berichten (Samstag). Für das Programm mit dem Titel "Healthy Air Initiative" möchte die Regierung demnach 1,5 Millionen Euro ausgeben. Der Ministerrat soll demnächst darüber entscheiden.