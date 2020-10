vor 8 Stunden Stuttgart Wetter: Sonne-Regen-Mix am Wochenende

Das Wochenende in Baden-Württemberg wird stürmisch, nass und bewölkt. Aber auch die Sonne zeigt sich stellenweise, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Tagsüber regnet es am Freitag immer wieder und gegen Abend gewittert es teilweise. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen zwischen 12 und 18 Grad.