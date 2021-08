Rauchentwicklung in Wohnhaus: Feuerwehr aktuell in Karlsruher Nordstadt im Einsatz

Wie die Feuerwehr der Redaktion vor Ort bestätigt, kam es im Baustellenbereich zu einer Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Wohnhauses. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden, die Feuerwehr ist aber weiterhin für Nachlöscharbeiten im Einsatz.

17:55 Feuer gelöscht

Wie Ronald Richter von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe gegenüber ka-news.de vor Ort bestätigt ist kurz vor 17 Uhr am Freitag in einer Dachgeschosswohnung in der Nordweststadt ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. "Im Baustellenbereich kam es zu einer starken Rauchentwicklung", erklärt Richter. Über ein Gerüst an der Fassade des Gebäudes als auch über eine Drehleiter konnten zwei Teams das Feuer löschen. Laut Richter werden nun aber "umfangreiche Nachlöscharbeiten" nötig sein. Insgesamt sind von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen Feuerwehr Neureut elf Wagen und 48 Feuerwehrleute im Einsatz.

17:38 Rauch in Dachgeschosswohnung

Wie die Polizei in einer Eilmeldung verkündet, kommt es aktuell zu einer Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung in der Tennesseeallee. Die Wohnung ist laut Polizei aktuell nicht bewohnt. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

Der Einsatz als Galerie: